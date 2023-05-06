Sufle nasıl yapılır? Sufle tarifinin malzemeleri neler?

Akışkan çikolatasıyla kendine hayran bırakan sufle tatlısı herkes tarafından sevilen tatlılardandır. Sufle yapmak isteyenler sufle tarifini ve sufle tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, sufle nasıl yapılır? Sufle tarifinin malzemeleri neler?

Sufle nasıl yapılır? Sufle tarifinin malzemeleri neler?

Sufle tatlısını hemen hemen her yerde bulmak mümkün. Akışkan çikolatasıyla damak çatlatan sufleyi yaparken kıvamını tutturmak çok önemlidir. Peki, sufle nasıl yapılır? Sufle tarifinin malzemeleri neler?

SUFLE MALZEMELERİ NELER?

- 3 tane yumurta (yumurtalar büyükse 2 tane kullanabilirsiniz)

- 80 g bitter çikolata

- Yarım su bardağı un

- 50 g tereyağı

- Yarım su bardağı şeker

- 1 çimdik tuz

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SUFLE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Çikolatalı sufle yapmaya başlamadan önce ilk olarak fırını 220 derecede çalıştırın.

Tereyağını teflon tavada kısık ateşte erittikten sonra çikolatayı ekleyin ve karıştırarak eritin.

Eridikten sonra ocağı kapatarak unu ilave edin ve iyice karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri karışım beyazlayana kadar çırpın.

Şeker tadının ön plana çıkması için tuzu ekleyip çırpın.

Çikolatalı harcı ilave ederek mikserle tekrar çırpın. Hamurumuz hazır.

Sufle kaplarınızı ya da ısıya dayanıklı küçük kaplarınız varsa içlerini yağlayarak hamurdan eşit şekilde hepsine paylaştırın.

Daha önceden fansız çalıştırdığınız ve ısıttığınız fırında 7-8 dakika da sufleniz hazır.

Fırından aldıktan sonra bir kaç dakika ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin sonra ister tabağa çevirip ister kaseden yiyebilirsiniz.

Kabınızı yağlamışsanız yapışmayacaktır.

Folyodan sufle kapları var onları da kullanabilirsiniz, onlarda da suflenin çok rahat çıktığını göreceksiniz.

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