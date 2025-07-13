Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon Yıllar Sonra gelen itiraf! Meğer gerçek bambaşkaymış…

“Bambi” lakaplı 90’ların unutulmaz dansçısı Burçin Orhon, sosyal medyada yaptığı açıklamayla merak edilenleri anlattı.

“Alzheimer konusunu benden dinleyin,” diyerek yanlış teşhis aldığını ve bunun psikolojik etkilerini dile getirdi.

“BİR SENE KENDİMİ ALZHEİMER SANDIM”

Doktorunun bir dönem kendisine Alzheimer teşhisi koyduğunu söyleyen Orhon, “Bu büyük bir yanlıştı, yanlış teşhisti. Benzer bir rahatsızlığım vardı. Bir yıl boyunca kendimi Alzheimer hastası sandım. Hazırlıklar yaptım. Sonra gerçek ortaya çıktı. Alzheimer değilim, bu sevindirici ama derin etkiler bıraktı,” dedi.

“REKLAM DİYENLERE DAHA ÇOK ÜZÜLDÜM”

Alzheimer teşhisi sonrası “reklam yapıyor” yorumlarına maruz kalan Orhon, bu sözlere sitem etti:

“Alzheimer reklam yapılacak bir şey değil. Hiç kimse, özellikle benim gibi biri, bundan çıkar sağlayamaz. Ancak kötü bir şekilde gündeme gelir. İnsanlar çocuklarını bale dersime göndermez, Alzheimer hastasına dizi veya reklam teklifi gelmez. Bu yorumlar teşhisten daha fazla üzdü. Alzheimer’la reklam yapacak kadar alçalmaz insan.”

“KUŞADASI BANA İYİ GELDİ”

Zorlu süreci atlattığını ifade eden Burçin Orhon, “Zamanla toparlandım. Kuşadası bana huzur verdi, hastalık hafifledi. Bomba gibiyim, merak etmeyin,” diyerek sevenlerine müjdeli haber verdi.

BURÇİN ORHON KİMDİR?

Burçin Orhon, 1962’de İstanbul’da doğan Türk oyuncu ve dansçıdır. Kariyerine 3,5 yaşında klasik bale eğitimiyle başladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda bale eğitimini ilerletti ve Devlet Balesi kadrosunda yer aldı.

23 Aralık 1995’te oyuncu ve sunucu Süheyl Uygur ile evlenen Burçin Orhon’un Robyn, Lara Zeynep ve Ayşe Alkış adında üç çocuğu vardır.

2007’de Burçin Orhon Dans Akademisi’ni kurarak öğrenci yetiştirmeye başladı.

SİNEMA FİLMLERİ:

Renkli Dünya (Dansçı) – 1980

Fırtına Gönüller – 1984

Taçsız Kraliçe (Nurten) – 1984

Aşk ve Para – 1986

On Yedi Yaşında Aşk – 1986

Yunus Emre (Balım Kız) – 1986

TV DİZİLERİ:

Portatif Hüseyin – 1991

Artist Palas (Cana) – 1994

Küçük Besleme – 1999

Borsa – 2000

Aşk ve Gurur – 2002

Çocuğun Var Derdin Var (Tijen) – 2004

Anadolu Kaplanı (Hülya) – 2006

Kavak Yelleri (Burçin) – 2007