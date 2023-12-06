Süheyla ne demek? Süheyla isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Süheyla da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Süheyla ne demek? Süheyla isminin anlamı nedir?