Süheyla adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Süheyla isminin anlamını araştırıyor. Peki, Süheyla ne demek? Süheyla isminin anlamı nedir?
SÜHEYLA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Süheyla ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Ulaşılmak istenilen.
- Yumuşak, iyi huylu kadın.
SÜHEYLA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Süheyla ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Süheyla adını koymak caizdir.