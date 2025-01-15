Suicide Squad iki dakikalık vedasıyla tartışma yarattı

Suicide Squad: Kill the Justice League, Rocksteady tarafından geliştirilen ve oyunculara çevrimiçi bir macera sunmayı hedefleyen bir yapım olarak 2024 yılında piyasaya sürülmüştü. Ancak oyunun "canlı hizmet" konsepti, oyuncu kitlesi tarafından beklenildiği gibi karşılanmadı. Bu durum, hem oyunun geliştirme sürecine hem de satışlarına olumsuz yansıdı.

İKİ DAKİKALIK TARTIŞMALI FİNAL

Oyun, kısa bir süre önce dördüncü sezonun sekizinci bölümüyle hikâyesini sonlandırdı. Ancak bu final, sadece iki dakikalık 2D animasyonlu bir çizgi roman formatında sunuldu. Harley Quinn’in anlatımıyla şekillenen hikâyede, oyuncuların öğrendiği en büyük sürpriz, öldürülen Justice League üyelerinin aslında klonlardan ibaret olmasıydı. Bununla birlikte, Batman’in hayatta olduğu ve Braniac’ın yok edildiği ortaya çıktı. Ayrıca Suicide Squad üyelerinin kafasındaki patlayıcılar devre dışı bırakılarak ekip özgürlüğüne kavuştu.

GELİŞTİRİCİ EKİBİN ZORLU SÜRECİ

Rocksteady’nin emekçileri açısından bu sürecin kolay olmadığı tahmin ediliyor. Oyunun, sektör genelindeki işten çıkarmalara da katkıda bulunduğu rapor edilirken, son güncellemenin ardından yapımın çevrimdışı modda oynanabilir olmaya devam edeceği açıklandı.

Oyunun finali, bazı oyuncular tarafından "yetersiz" bulunurken, Rocksteady’nin başarısızlığının altında yatan sebepler tartışma konusu oldu. Oyuncular, böyle bir yapımın daha tatmin edici bir kapanışı hak ettiğini düşünüyor.