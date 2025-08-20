Suikast iddialarının odağındaki Selahattin Yılmaz konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yöneklik soruşturmaların göbeğindeki isimlerden biri olan Aziz İhsan Aktaş’a "suikast hazırlığı" iddiaları gündeme oturdu.

Bu iddialar kapsamında tutuklanan Selahattin Yılmaz, Halk TV yazarı gazeteci İsmail Saymaz'a açıklama gönderdi.

Gündeme gelen iddialar için Yılmaz, kendisine CHP tarafından kurulmuş bir "alçak kumpas" yorumunu yaptı.

"SUİKAST CHP'YE YARAR"

İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş'a suikast düzenlenmesinin "CHP'ye yarayacağını" ifade eden Selahattin Yılmaz, "Kaldı ki onu vurdurtmam kimin işine yarar? Tabi ki CHP’ye yarar. Benim düşünceme göre CHP kliklerinin, bu olayın ses getirmesi adına bilinen bir kişiyi kullanması gerekirdi. Beni seçtiler. Bu tezgahta amacın hem beni yıpratmak hem Aktaş’ı benim adıma tehdit edip sindirmeye çalışarak, konuşmasını engellemek olduğunu düşünüyorum" dedi.

BAHÇELİ: DAVA ARKADAŞIM

İddiaların odağındaki isim Selahattin Yılmaz için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı açıklama ile "dava arkadaşım" dedi.

Bahçeli, Selahattin Yılmaz için "Ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayri meşru olarak tanımlanamaz, böyle de adlandırılamaz. İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacak" dedi.

Devlet Bahçeli, "Aktaş’a suikast" iddiası ile gündeme gelen ismin arkasında durdu