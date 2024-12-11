Suikast kuryesi can aldı

Silahlı saldırı saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, motosiklet ile yaklaştığı kebapçıya tabanca ile ateş açtı.

Saldırıda kebapçı çalışanı Şehmus Yılmaz, boynundan vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırgan, motosikletiyle olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ifade üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şehmus Yılmaz, ambulans ile kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.