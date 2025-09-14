Suikast silahı depoda ele geçirildi

Kaynak: İHA
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde kaçak silah operasyonu düzenledi. Operasyonda 1 adet suikast silahı ve tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan çalışmalarda, şüpheli Y.K.'ye ait depoda arama gerçekleştirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonunda, 1 adet suikast silahı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 712 adet 9 mm tabanca mermisi ve 2 adet muşta ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

