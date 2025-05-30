Şükrü Kuleyin, Türk ve Cumhuriyet düşmanlarını tek tek sıraladı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşım ile gündemi değerlendirdi.

"HEM TÜRK’E HEM DE CUMHURİYETE DÜŞMAN"

Türk ve Cumhuriyet düşmanlarına dikkat çeken Kuleyin, "Her kim Atatürk’e düşmandır. Biliniz ki o hem Türk’e hem de Cumhuriyete düşmandır" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Kuleyin, paylaşımında "Bizim nazarımız da; Siyasal İslamcılar, Ayrılıkçı Kürtçüler (Bölücüler) ve Gayrı Milli Solcular; Dış güçlerin oyuncağı, Büyük Orta Doğu projesinin hizmetkarı, Kısacası; Küresel Emperyalizmin piyonlarıdırlar" dedi.

ŞÜKRÜ KULEYİN KİMDİR?

Şükrü Kuleyin, İYİ Parti'nin kurucularından ve Genel Başkan Yardımcısı olan Türk siyasetçidir. 1961 yılında Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde doğmuştur. Altı çocuklu bir memur ailesinin son çocuğu olan Kuleyin, babasının mesleği nedeniyle Karadeniz Bölgesi’nin çeşitli illerinde eğitim görmüştür. Erzurum Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü mezunudur.

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