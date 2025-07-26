10 domuz yavru sulama havuzunda mahsur kalmıştı! Sesi fark eden vatandaş yardıma koştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
10 domuz yavru sulama havuzunda mahsur kalmıştı! Sesi fark eden vatandaş yardıma koştu

Osmaniye'de içi boş sulama havuzuna düşen 10 domuz yavrusu vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Atalan Beldesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Zeytinlik alanda yürüyüş yapan Ali Sarı, zeytinlik yakınlarındaki sulama havuzundan gelen sesleri fark etti.

MAHSUR KALAN 10 DOMUZ YAVRUSUNUN YARDIMINA KOŞTU

Havuzun yanına gittiğinde, 10 domuz yavrusunun içi boş havuzda mahsur kaldığını gördü. Oğlu İbrahim Sarı'dan yardım istedi havuza inerek domuz yavrularını teker teker dışarı çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kurtarılan yavrular kısa süre sonra ormanlık alana doğru uzaklaştı.

Sulama havuzuna düşen 10 domuz yavrusu kurtarıldı!

Sulama havuzuna düşen 10 domuz yavrusu kurtarıldı!

Sulama havuzuna düşen 10 domuz yavrusu kurtarıldı!

Sulama havuzuna düşen 10 domuz yavrusu kurtarıldı!

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