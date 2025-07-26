10 domuz yavru sulama havuzunda mahsur kalmıştı! Sesi fark eden vatandaş yardıma koştu

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Atalan Beldesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Zeytinlik alanda yürüyüş yapan Ali Sarı, zeytinlik yakınlarındaki sulama havuzundan gelen sesleri fark etti.
MAHSUR KALAN 10 DOMUZ YAVRUSUNUN YARDIMINA KOŞTU
Havuzun yanına gittiğinde, 10 domuz yavrusunun içi boş havuzda mahsur kaldığını gördü. Oğlu İbrahim Sarı'dan yardım istedi havuza inerek domuz yavrularını teker teker dışarı çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kurtarılan yavrular kısa süre sonra ormanlık alana doğru uzaklaştı.