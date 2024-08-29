Sulama havuzuna düşen çocuğu kurtarmaya çalışan 4 kişiden 2'si öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sulama havuzuna düşen çocuğu kurtarmaya çalışan 4 kişiden 2'si öldü

Aydın Sultanhisar'da sulama havuzuna düşen çocuğu kurtarmak için havuza giren 4 kişiden 2'si yaşamını yitirdi. Sudan zehirlenme şüphesiyle diğer 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sultanhisar'ın Hancıoğlu mevkisinde öğle saatlerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, bir çocuk tarla sulama havuzuna düştü. Boğulma tehlikesi geçiren küçük çocuğu gören 4 kişi, kurtarmak için hemen havuza girdi.

Diğer vatandaşlar da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle havuza giren 4 kişiden 2'si yaşamını yitirirken diğer 2 kişi de havuzdan çıkarıldıktan sonra sudan zehirlenme şüphesiyle Nazilli ve Sultanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖLÜMLERİN NEDENİ BELLİ OLDU

5 yaşındaki A.A.'yı kurtarmak için havuza giren ve hayatını havuzun yosun tutmasını önlemek için kullanılan bakır sülfat nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

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