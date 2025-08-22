Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki Beşir boğuldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Beşir Curuv (16), akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, Ceylanpınar'a bağlı kırsal Karatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin yakınından geçen sulama kanalına düşen Beşir Curuv, akıntıya kapılarak kısa sürede gözden kayboldu.

sulama-kanalina-dusen-16-yasindaki-besir-877209-260593.jpg

Yüzme bilmediği öğrenilen Curuv'un kanala düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu sudan çıkarılan Curuv'un cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

