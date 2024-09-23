Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki bebek düştü

Kaynak: DHA
Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki bebek düştü

BURSA'nın Karacabey ilçesinde sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Faruk Melle hayatını kaybettiği açıklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde sulama kanalına düşen Faruk Melle (2) hayatını kaybetti.

Olay, Karacabey ilçesi Hotanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Adana'dan Karacabey'e mevsimlik işçi olarak gelen Suriye uyruklu İ.M. ve H.H. çiftinin bebekleri Faruk Melle, kaldıkları evin önünde kardeşleri ile oyun oynarken yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki sulama kanalına düştü. Diğer çocuklarının haber verdiği anne İ.M. oğlunu sulama kanalından çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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