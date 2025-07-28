Sulama kanalına düşen oğlunu kurtardı, kendi boğuldu

Kaynak: DHA

Diyarbakır'da 36 yaşındaki Cengiz Şen sulama kanalına düşen 11 yaşındaki oğlu Ö.Ş.’yi kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Şen’in cansız bedeni çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Çeltik Mahallesi'nden geçen sulama kanalında meydana geldi. Cengiz Şen, kanala düşen oğlu Ö.Ş.’yi kurtarıp çevredekilere teslim ettikten sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Cengiz Şen’in yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Şen'in cenazesi otopsi için Bismil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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