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Sulama kanalına düşmüştü... Acı haber geldi

Adana’da dün düştüğü sulama kanalında kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı. Kanala düşen kişinin İlyas Bircan olduğu tespit edildi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:24
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Sulama kanalına düşmüştü... Acı haber geldi

Sulama kanalına düşmüştü... Acı haber geldi
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Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, DSİ'ye ait sulama kanalında ceset görenler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, sudaki cesedin dün Koza Mahallesi Sümbül Caddesi'nde kanala düşen İlyas Bircan'a ait olduğunu tespit etti.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Merkez Yüreğir ilçesinde dün sulama kanalına düşerek kaybolan kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

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