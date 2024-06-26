Sulama kanalına mavi mavi ne atıldı biliyor musunuz? Hem de DSİ yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sulama kanalına mavi mavi ne atıldı biliyor musunuz? Hem de DSİ yaptı

Sulama kanalına mavi renkte atılan madde merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

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