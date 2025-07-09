Sulama kanalında can pazarı

Kaynak: İHA
Sulama kanalında can pazarı

Adana'da sulama kanalına düşen araçtaki sürücü, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla Mavi Bulvar'da ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç sulama kanalına düştü.

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Araç kısa sürede suyun içine battı. Bu sırada araçtan çıkmayı başaran sürücü kanalda sürüklenmeye başladı. Bu durumu gören vatandaşlar kanala atlayıp sürücüyü kurtarmak için çaba harcadı. Sulama kanalına giren vatandaşlar kısa sürede sürücüyü kanaldan kıyıya çıkarmayı başardı. Can pazarının yaşandığı sulama kanalında aynı yerde bir çok kez kaza olduğu bir önlem alınması gerektiği belirtildi.

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