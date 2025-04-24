Sulama kanalında elektrik akımına kapıldı! Kurtarmaya çalışan annesiyle birlikte öldü

Olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Kışla Mahallesi’nde meydana geldi.

Verilen bilgilere göre evlerinin yanındaki sulama kanalı kenarında oynayan Özlem Üstün, suda ellerini yıkamak istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Kızının çırpındığını gören anne Cennet Üstün, panikle suya atlayarak onu kurtarmaya çalıştı, ancak o da akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından ilçeye verilen elektrik kesilirken, yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerince Toprakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Talihsiz anne- kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, sulama kanalındaki elektrik kaçağının nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.