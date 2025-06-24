Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Kaynak: İHA
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Adana’da sulama kanalında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.

Adana’da sulama kanalında erkek cesedi bulunurken, ölüm nedeninin yapılacak otopsisinin ardından belirleneceği bildirildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine Bahçelievler Caddesi’nde bulunan Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar kanal içerisinde sürüklenen erkek cesedi gördü. Bunun üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar sevk edildi.

Dalgıç polisler kanala girerek sürüklenen cesedi çıkarttı. Yapılan incelemelerde ölü bulunan şahsın Umut Pirçek (41) olduğu belirlendi. Pirçek’in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsisinin ardından belirleneceği öğrenildi.

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