Sulama kanalında kaybolmuşlardı: Acı haber peş peşe geldi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Seyhçoban Kırsal Mahallesi yakınlarında cumartesi akşamı yaşanan olayda, serinlemek için sulama kanalına girerek boğulmak üzere olan 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek ile onu kurtarmak için suya atlayan 23 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed El Hüseyin, akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay yerine giden AFAD, itfaiye ve sualtı polisleri, yaptıkları çalışmaların 3'üncü gününde yabancı uyruklu Muhammed El Hüseyin'in cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama çalışmalarını gece saatlerinde de sürdüren ekipler, 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek'in de cansız bedenine ulaştı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.