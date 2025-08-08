Sular yükselince nehirde mahsur kaldılar

Kaynak: İHA
Sular yükselince nehirde mahsur kaldılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hareket halindeki otomobil alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, saat 23.00 civarında Sinanbey Mahallesi 2.Metal Sokak üzerinde ilerlemekte olan Hüseyin Ç. idaresindeki 16 KHC 62 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Bir anda alevlenen otomobil yanmaya başladı. Sokak ortasında aracı park eden sürücü otomobilden çıkarak aracı söndürmeye uğraştı ancak başarılı olamadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa zamanda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde otomobil kullanılamaz duruma geldi

Son Haberler
Alevlerin arasından kurtuldu ilk sözleri duygulandırdı
Alevlerin arasından kurtuldu ilk sözleri duygulandırdı
17 yaşındaki genç kızın feci ölümü
17 yaşındaki genç kızın feci ölümü
Aliyev ile Paşinyan Beyaz Saray'da barış anlaşması imzalayacak
Aliyev ile Paşinyan Beyaz Saray'da barış anlaşması imzalayacak
Lüks otomobil fiyatına satıldılar
Lüks otomobil fiyatına satıldılar
Andre Reyes: "Türkiye her zaman evimiz gibi hissettiriyor"
Andre Reyes: "Türkiye her zaman evimiz gibi hissettiriyor"