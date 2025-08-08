Sular yükselince nehirde mahsur kaldılar

Alınan bilgiye göre, saat 23.00 civarında Sinanbey Mahallesi 2.Metal Sokak üzerinde ilerlemekte olan Hüseyin Ç. idaresindeki 16 KHC 62 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Bir anda alevlenen otomobil yanmaya başladı. Sokak ortasında aracı park eden sürücü otomobilden çıkarak aracı söndürmeye uğraştı ancak başarılı olamadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa zamanda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde otomobil kullanılamaz duruma geldi