Sulayıcı Apartmanı davasında yeni gelişme!

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Sulayıcı Apartmanı davasında 618 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan sanık Mahmut Sulayıcı'nın geçen günlerde tahliye edilmesine yapılan itirazı kabul ederek sanığın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Müşteki avukatlarından Kazım Can, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Dileriz ki sanık kaçmamış olsun" dedi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan Sulayıcı Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 24 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Sulayıcı Apartmanı'nı yaptıran ve aynı zamanda zemin kattaki traktör galerisinin sahibi Mahmut Sulayıcı hakkında "olası kast ile kasten öldürme" ve "olası kast ile kasten yaralama" suçlarından 618 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

618 YIL HAPSİ İSTENİYORDU, TAHLİYE EDİLDİ...

ANKA Haber Ajansı, Sulayıcı Apartmanı davasının dördüncü duruşmasında, 618 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan sanık Mahmut Sulayıcı'nın tahliye edildiğini gündeme getirmişti. Duruşmada savcı sanık Sulayıcı'nın tutukluluk halinin devamını istedi ancak mahkeme heyeti, Sulayıcı'nın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar vermişti.

Tahliye kararına Cumhuriyet savcısı ve müşteki avukatlarından Kazım Can itiraz etti. ANKA'nın edindiği bilgiye göre Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet savcısından yazılı mütalaa istedi. Savcı mütalaasında, "Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suç şüphesinin gösteren olguların olması, mevcut delil durumu, sanığa isnat edilen suça ilişkin yasada öngörülen ceza miktarı dikkate alındığında itirazlarının kabulü ile sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verilmesi gerekmektedir" dedi.

"SANIĞIN TUTUKLANMASINA İLİŞKİN YAKALAMA EMRİ ÇIKARILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Aralık'ta Cumhuriyet savcısı ve müşteki avukatlarının sanık Sulayıcı'nın tahliye kararına itirazını kabul ederek sanığın yeniden tutuklanmasına karar verdi. ANKA'nın ulaştığı kararda şöyle denildi:

"Her ne kadar suç vasfının değişerek "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunun oluşma ihtimali dikkate alınarak tahliye kararı verilmiş ise de; oluşması muhtemel "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçu ile ilgili olarak suça konu binanın ruhsat ve inşa tarihi, sanığa atfedilen kusura ilişkin eylemlerin mahiyeti, mevcut ölü ve yaralı sayısı, atılı suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırları dikkate alındığında, tutukluluk halinin devamının orantısız olmayacağı, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı anlaşıldığından katılan Serdar Kömür vekili avukat Kazım Can ve Cumhuriyet Savcısı'nın itirazlarının kabulü ile sanığın tutuklanmasına ilişkin yakalama emri çıkarılmasına karar verilmiştir."

"DİLERİZ Kİ SANIK KAÇMAMIŞ OLSUN"

Müşteki avukatlarından Kazım Can, süreci ANKA Haber Ajansı'nda şöyle değerlendirdi:

"İtiraz makamının vermiş olduğu bu karar, kamu kurumları içerisinde hukuka bağlılığın en yüksek olduğu yerlerin yine mahkemeler olduğu yönündeki düşüncelerimi bir kez daha doğrulamıştır. Dileriz ki sanık kaçmamış olsun. Adaletin er yada geç tecelli edeceğine olan inancımız tam olup, her zaman hakkı savunacak, hak yerini buluncaya kadar tüm gücümle mücadeleye devam edeceğim."