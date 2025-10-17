Halk TV'de yaptıkları Kayda Geçsin programından istifa ettikten sonra ekip olarak YouTube kanalı üzerinden yayınlarına devam eden isimlerden Şule Aydın ve Murat Ağırel haklarında saldırı ihbarı olduğunu açıkladı.

Gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan YouTube üzerinden yine özel içerikler, dosya haberler sunmaya Onlar TV ile devam ediyor. Son olarak yayınlanan programda Şule Aydın dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Programda Şule Aydın ile Murat Ağırel'e yönelik saldırı ihbarı olduğu belirtildi.

Yaşanan gelişmeyi, Gazeteci Şule Aydın Onlar TV yayınında aktardı.

Aydın konuşmasında "Bu meseleyi söyleyip söylememek konusunda ekip içi bir tartışmamız olmuştu. Ortak fikirde değildik, ben bunu açıklamama taraftarı olmuştum. Çünkü benim annemin bir gece tedirgin yatması her şeyden daha önemli fakat bugün biz bir suç duyurusunda bulunduk, Murat ve ben... Bu bilgiyi, haberi size emanet etmek istiyoruz. Bir emanetimiz de savcılığa, biz bunu onlara emanet etmiş olduk. Bundan sonra başımıza gelecek her şeyden de kimin sorumlu olduğunu da ortaya koymuş olduk. Bize gelen bir ihbar var; Murat’a ve bana yönelik motosikletli bir saldırının, hangi noktada gerçekleşeceğini de söyledikleri ve tetikçilerin tutulduğunu söyledikleri bir ihbar var. Biz bu ihbarı savcılıkla paylaştık. Şikayette bulunduk. Bundan sonrası onlara emanet" dedi.

Gazetecilerin Onlar TV yayınları ilgi ile takip edilirken yapılan haberlerde yine gündem olmaya devam ediyor.

YOUTUBE'DA YAYINA DEVAM EDİYORLAR

Halk TV sonrası alınan kararla birlikte "Ve artık biz de YouTube’dayız… Yeni kanalımızda ve yeni stüdyoda, yakından bildiğiniz gazetecilik için yeni bir yolculuktayız. Özel dosya programları, hiçbir yerde duyamayacağınız analizler ve belgesellerle YouTube’a “Onlar” geldi. Bir başka yayıncılık için Onlar TV’ye bekliyoruz" açıklaması yapılmıştı.

Öte yandan gazeteciler Şule Aydın ve Murat Ağırel, iki gün önce Pervin Buldan’ın açıklamalarına Onlar TV yayınında eleştirilerde bulunmuşlardı.

Şule Aydın, “Pervin Hanım neyi uygun görüyor? Bu sürece destek vermeyen ve eleştirilerini yönelten herkesi sabah 5’te kapısından mı alsınlar, cezaevine mi atsınlar? Neyi uygun görür kendisi?” ifadelerini kullanmıştı. Murat Ağırel ise “40 bin kişiyi katletmiş terör örgütü lideri, gazetecilerden rahatsızmış. Bizi ırkçı ilan ediyorlar bir de, siz kafayı mı yediniz? Türk milletinden habersiz kapalı kapılar ardında kimse geleceğimizle oynayamaz” demişti.