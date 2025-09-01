Şule Aydın ve Murat Ağırel'in yeni adresi belli oldu

Gazeteci Şule Aydın ve Murat Ağırel, yeni yayın döneminde NOW Haber ekranlarında olacak.

NOW Haber, 2025-2026 yayın sezonuna iddialı bir giriş yaparak Şule Aydın ve Murat Ağırel’i kadrosuna kattı.

Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, yaptığı açıklamada, “Şule Aydın ve Murat Ağırel’in cesur ve bağımsız gazetecilikleri, ekibimize güç katacak. Onlar TV’deki başarılarını, NOW Haber’in geniş izleyici kitlesine hitap eden platformunda sürdüreceklerine inanıyoruz” dedi.

Medya Radar'ın haberine göre Şule Aydın'ın haftanın iki günü İlker Karagöz ile Günaydın programında, Murat Ağırel'in ise Pazar günleri yayınlanan Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi programında yer alacakları öğrenildi.

Şule Aydın, Halk TV’de sunduğu “Kayda Geçsin” programıyla tanındı. Mart 2025’te Halk TV’den ayrılarak Onlar TV’yi kurdu.