Şule Aydın’dan gündemden habersiz AKP’li vekile özel video! Memleketimize hoş geldin Ayşe Böhürler vekilimiz

Yuotube’de yayımlanan “Tımarhanede Bu Hafta” programında “Kafalar pırıl pırıl!” başlığıyla bir video paylaşan Şule Aydın, AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler’in CHP’li Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından yerine Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanvekilliği için yapılan seçimi değerlendirirken yaptığı skandal açıklamayı mizahi bir dille eleştirdi.

Videosunda, Bahçetepe’nin tutuklandığından bihaber olan Böhürler’in Habertürk TV canlı yayındaki “AK Parti’ye geçerek çok daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum Hakan Bey’in. AK Parti’ye hoş geldin diyorum kendisine” sözlerine yer veren Aydın şunları söyledi:

“Ayşe Hanım herhalde konuya tam vakıf değil. Gazi Osmanpaşa Belediye Başkanı tutuklu olduğu için belediye meclisinde bir seçim gerçekleştirildi ablam benim. Cezaevine tıktıkları belediye başkanının kendi partilerine gönüllü olarak geçtiğini zannediyor. Ne diyor Silivri'deki başkana?. ‘AK Parti'ye hoş geldin diyorum.’

Sen hoş geldin ablacığım memleketimize. Şalteri tam olarak hangi yılda indirdin bilmiyorum ama biz tımarhane ailesi olarak mağdur etmeyiz seni. Ne diyordum Türkiye'mize hoş gelmişsiniz Ayşe Böhürler.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bizim kimsenin özgürlüğüyle, ifade hürriyetiyle, işiyle, aşıyla, ticaretiyle hayat tarzıyla, herhangi bir sorunumuz yok” konuşmasına yer verdiği videoda Şule Aydın Böhürler’e şöyle sesleniyor:

“Sakın gaza gelme! Öyle düşünce ifade özgürlüğü gibi cengaverlikler yapma sonra sabah kapına geliverirler valla… Avukatının telefonu 24 saat açık olsun. Allah korusun yani yazdıysa bozsun bir gün mahkemeye düşerse yolun, ki düşer adalet için birikimin olsun…

Gazeteci Şule Aydın'a iğrenç tehdit!

Bak daha önemli mevzuya geliyorum öyle terör örgütü lafını bir avazda söyleme çünkü ona sık sık güncelleme geliyor. Misal Öcalan'a terörist diyeni şak şikâyet ediyorlar… İnanmazsın bunu da bir yerde sorarlar yine mağdur olma. Ekrem İmamoğlu Silivri'ye tatile gitmedi. Yine bir yerde duyarsın Edirne ne alaka diye. Demirtaş da memleketin doğusundan Edirne'ye göç etmedi, adam 9 yıldır cezaevinde. Bak buna da şaşıracaksın ‘Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ inzivaya çekildi’ diye konuşursun adam

birkaç tweet attı diye yine cezaevinde. Hayır ‘Bu cumhurbaşkanı adayları niye cezaevinde’ diye düşünürsün buralarda düşünme. Azıcık uzakta düşün. Hiç haberiniz olmamıştır ama sizin ara sıra uğradığınız bir Meclis var turuncu koltukları olan. Orada da olması gereken bir milletvekili var Can Atalay. İnanır mısın o da cezaevinde, o da tatilde değil, yani güneşlenmeye gitmedi.

Gazete haber okumadığınızdan gözünüze ilişmemiştir bu 19 Mart sonrası Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren gençler vardı sokakta siz şimdi onu da yanlış anlamışsınızdır sokağa çıkan gençler polisle şakalaşmıyordu. Size ‘Dans ettiler’ şeklinde aktarılmış olabilir öyle değil. Çocuklara bayağı işkence edildi dövüldü onlar da uzun süre tutuklu kaldı bildin mi? Canım benim sizi Meclis’e gönderen, tıkır tıkır maaşınızı ödeyen halk var ya perişan durumda.

Olur da markete gidersen çocuk mamalarında kilit görürsen şaşırma. ‘Bu fakir millet bebelerini doyurmak için hırsızlık yapar’ diye koyuyorlar onu…

Ayşe bacım keyfine biraz limon sıktım. Ah limonun kendisi de geçen ay zam şampiyonu oldu. Her zaman bekleriz…”