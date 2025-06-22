Şule Aydın’dan Mustafa Varank yorumu: Kanun teklifi vermese de adam mis gibi kavga ediyor

TBMM’de görüşülen torba yasa teklifi, zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını öngörmesi nedeniyle büyük tartışma yaratmıştı. Görüşmeler sırasında Komisyon Başkanı AKP’li Mustafa Varank ile CHP’li vekiller arasında sert tartışmalar ve fiziksel arbede yaşandı. Özellikle CHP’li Orhan Sarıbal ve Ednan Arslan ile Varank arasında yaşanan gerilim, Meclis salonunun kapısında itişmelere neden oldu.

Yasa teklifi komisyondan geçti bu durum, çevre örgütleri ve muhalefet tarafından doğa tahribatı riski taşıdığı gerekçesiyle sert şekilde eleştirildi. Yasa teklifinin tamamının kabul edilmesi ile Salı günü Genel Kurul'da görüşülecek.

YouTube’de yayınlanan “Tımarhanede Bu Hafta” programında gazeteci Şule Aydın ise bu gelişmelere tepki göstererek Mustafa Varank’a yönelik ironik ve eleştirel bir video yayınladı. Aydın, Varank’ın Meclis’teki performansını “laf dalaşı ve kavga” üzerinden eleştirirken, zeytinliklerin altındaki kömür rezervlerine göz diken şirketlere destek verildiğini öne sürdü.

AKP milletvekili Mustafa Varank hakkında “Sosyal medyada laf dalaşına girmekten Meclis’in yolunu unutan abim” diyen Aydın şunları söyledi:

Ne yüklendiler vay bir tane kanun teklifin yok, vay bir tane soru önergen yok, Meclis’e uğramıyorsun diye onun yok bunun yok… Ayıp size be, daha ne yapsın adam mis gibi kavga ediyor. Belki de maaşını ödeyen halkı için çarpışıyordur diyeceksiniz. Değil, aksine toprağa çökecek zeytin ağaçlarını sökecek şirketleri kolluyor. Beşli çeteyi bildin işte onlar zeytinliklerin altındaki kömürü almak lazım demiş bizimkiler de durumu ikiletmemişler.