Gazi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet, 29 Mayıs 2018’de, Çağatay Aksu ve Berk Akand tarafından Ankara’daki bir plazada cinsel saldırıya uğramış ve plazanın 20. katından atılarak hayatını kaybetmişti.

Türkiye'yi sarsan olayda Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Çet’in ölümüne ilişkin davada sanık Çağatay Aksu’ya verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay hapisle sanık Berk Akand’a verilen 18 yıl 9 ay hapis cezalarını Kasım 2022’de onadı.

Sanıklar Aksu ve Akand, ilk defa 6 Şubat 2019'da hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.

Çet cinayetinde "cinayete yardım", "tecavüze yardım" ve "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçlarından hapis cezası alan Berk Akand, tutuklandıktan yaklaşık 7 yıl 3 ay sonra tahliye edildi.

TAHLİYESİNİ BÖYLE KUTLADI

Berk Akand, tahliyesini skandal paylaşım ile kutladı.

Eylül ayında yapılan bir paylaşımda "Herkese inat hoşgeldin Berk Akand" ifadesi yer aldı. Paylaşımı yanıtlayan Akand ise "Alayına inat hoşbuldum canım" dedi.

Akand'ın tahliye sonrası paylaşımı

Paylaşımda Akand ve arkadaşının deniz kenarında yemek yediği görülüyor.

Paylaşıma tepki yağarken "Öyle bir infaz sistemimiz var ki suçlulara 'cesaret' veriyor" değerlendirmesi yapıldı.