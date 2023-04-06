Mirsad Türkcan araya girince Trabzonspor'da kadro dışı kaldı

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonspor Kulübü’nün altyapıdan yetiştirdiği, Türkiye U19 Milli Takım formasını giymiş 20 yaşındaki oyuncusu Süleyman Cebeci ile sözlü olarak anlaşmasına rağmen, daha sonradan iş menajeri Mirsad Türkcan’ın talepleri sonrası çıkmaza girmişti.

Yeniden Süleyman Cebeci ile masaya oturan Trabzonspor, oyuncuya 3 yıllık kontrat teklif etmiş, en son bu akşama kadar karar verme konusunda müsaade etmişti.

Süleyman Cebeci cephesi ise bugün imzaya gelmesi beklenirken, oyuncunun babası yeniden vazgeçip, biz anlaşmayı menajere bıraktık diyerek kulübe haber göndererek, Trabzonspor’un verdiği teklifi kabul etmedi.

Bu gelişmelerin ardından kadro dışı bırakılan Süleyman Cebeci, çalışmalarına bireysel olarak ayrı bir sahada devam edecek. Oyuncunun 1 ay sonra sözleşmesi sona erecekti.

Oyuncunun eski basketbolcu! Menajeri Türkcan, 6 milyon TL gibi yıllık yüksek bir maaş ve oynama garantisi talep etmesinin yanı sıra, oyuncuya sözde Avrupa'dan tekliflerin olduğunu söylemesi, üzerine görüşmeler tıkanmıştı.

Tüm bu gelişmelere genç oyuncu sesini çıkaramayıp karışamazken, bordo mavili camia Süleyman Cebeci’nin kadro dışı bırakılmasını doğru bir karar olarak nitelendirdi.

Öte yandan, kulüpte bu görüşmelerin tıkanmasının ardından, kulübün altyapısından yetişen oyuncunun menajeri Türkcan, Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ısrarla telefonla aradığı, Doğan'ın da telefonlarına bakmadığı öğrenildi. Başkan Doğan bu tip transfer görüşmesine katılmadığı öğrenilirken, Kulübün ileri gelenleri Doğan'ın bu konuda doğru bir tavır sergilediğini söyledi.