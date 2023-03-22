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AKP eski milletvekili Süleyman Çelebi CHP'ye katıldı

AKP eski milletvekili Süleyman Çelebi oğluyla birlikte CHP’ye üye oldu. Çelebi’lere parti rozetini Kılıçdaroğlu taktı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 16:38
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Süleyman Çelebi CHP'ye katıldı

AKP eski milletvekili Süleyman Çelebi CHP'ye katıldı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan AKP eski Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi ve oğlu avukat Mehmet Sait Çelebi'ye rozet taktı. 

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Süleyman Çelebi ve Mehmet Sait Çelebi ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, CHP'ye katılan Süleyman Çelebi ve oğluna parti rozeti taktı.

Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclisi (PM) Üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da hazır bulundu.

Süleyman Çelebi, 17 ve 18. dönemlerde DYP, 20 ve 21. dönemlerde Anavatan Partisi, 23. dönemde ise AKP Mardin Milletvekili olarak parlamentoda görev yapmıştı. (AA)

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