﻿Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan ilana göre; Süleyman Demirel Üniversitesi, bulaşıkçı, beden işçisi ve şoför olarak istihdam etmek üzere 35 personel alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Süleyman Demirel Üniversitesi, 27 beden işçisi, 5 bulaşıkçı ve 3 traktör şoförü alacak.

Adaylar başvurularını 30 Eylül 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden elektronik olarak hizmet noktalarında giderek şahsen ve ALO 170 hattını arayarak telefona yapacak.

Adaylar için kura çekimi 6 Ekim 2022 tarihinde saat 10:00'da Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi B salonunda yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Askerlikle ilişiği olmamak

En az ortaokul mezunu olmak

18 yaşından büyük olmak

Isparta’da ikamet etmek