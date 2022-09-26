﻿Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan ilana göre; Süleyman Demirel Üniversitesi, bulaşıkçı, beden işçisi ve şoför olarak istihdam etmek üzere 35 personel alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak açıklandı.
Süleyman Demirel Üniversitesi, 27 beden işçisi, 5 bulaşıkçı ve 3 traktör şoförü alacak.
Adaylar başvurularını 30 Eylül 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden elektronik olarak hizmet noktalarında giderek şahsen ve ALO 170 hattını arayarak telefona yapacak.
Adaylar için kura çekimi 6 Ekim 2022 tarihinde saat 10:00'da Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi B salonunda yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Askerlikle ilişiği olmamak
En az ortaokul mezunu olmak
18 yaşından büyük olmak
Isparta’da ikamet etmek
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