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Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak. Son başvuru tarihi 11 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 06:22
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Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.”denildi.

BAŞVURU

1- Başvurular sadece Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr internet sayfasından çevrimiçi (online) yapılacaktır.

2- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

3- Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru sistemine kayıt olduktan sonra kişisel bilgilerini doldurup Öğretim Üyesi Personel Alımı İlanı için müracaat işlemlerini başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip aşağıda belirtilen istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip "Başvuru Yap" butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır.

4- Başvurular üzerinde güncelleme yapılmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, "İşlemler-Başvuru Sürecindekiler" menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecektir.

5- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb. tüm iş ve işlemler için tüm sorumluluk adaylara aittir.

6- Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönergeye, basılı dosya dizi pusulasına ve öğretim üyesi adayı özgeçmiş formu'na http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

7- Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca elektronik ortama yüklenen dosyanın basılı nüshasını ilanımızın süresi içinde doçent ve profesör kadrolarına başvuracak adaylar şahsen veya posta ile Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar şahsen veya posta ile ilgili birime dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Özgeçmiş (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir.)

2- Askerlik bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, askerlik bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi ekleyecektir.

3- Eğitim bilgileri ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, eğitim bilgilerinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin Diploma, geçici mezuniyet belgesi (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

4- Yabancı Dil bilgisi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi) ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, Yabancı Dil bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeleri ekleyecektir.

5- Bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren liste.

6- Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) (Sisteme yüklenmelidir.)

7- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

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