Süleyman Hurma: Utanç duyuyorum

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Gillette & Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süleyman Hurma: Utanç duyuyorum

Bu yıl 69’uncusu düzenlenen ve sporun en iyilerini belirleyen Gillette & Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni, Volkswagen Arena'da düzenlendi.

"KOLAY BİR ÖDÜL DEĞİL"
Ödül töreni öncesinde Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ödül kazanan herkesin tebrik eden Süleyman Hurma, “Türk halkı, Türk sporseveri ve Türk sporcusu tarafından çok önemsenen bir ödül. Ödül alanları kutluyorum. Çok kolay bir ödül değil. 30 yıldır gidip geliyorum ama ben henüz ödül almadım. Tekrar hepsini tebrik ediyorum. Umut ediyorum herkes geldiği gibi mutlu ayrılır” şeklinde konuştu.

"UTANÇ DUYUYORUM"
Galatasaray maçında aldıkları 3-3’lük beraberliğin ardından sosyal medyada kendilerine yönlendiren suçlamalardan utanç duyduğunu dile getiren Hurma, “Türkiye'deki bu atmosferden utanç duyuyorum. Bu olay aslında 3 takım üzerinden dönüyor. Bu sezon tarihte olmadığı kadar inanılmaz açıklamalar, inanılmaz suçlamalar oldu. Bu durum Türk futboluna zarar veriyor. Biz 2 sene önce deplasmanda Beşiktaş'ı yendiğimizde Galatasaray penaltı kaçırmasaydı şampiyon olacaktı. Biz o gün de çıktık kendi takımımız için oynadık, bugün de aynısını yaptık. İlk yarıdaki Fenerbahçe maçını izleyenler hatırlar, 5-4 bitmişti. İzahat vermek bile beni üzüyor ve utandırıyor. Bu ifadeleri özellikle çıkaran insanların bu durumu yaşaması lazım ama maalesef soysuzlar suçluyor, soylular savunuyor bu ülkede. Bu durum futbol adına da insanımız adına da güzel değil. Herkes kendi takımı için mücadele ediyor. İstanbulspor da gitti Fenerbahçe'den puan aldı. Bizim maçımızda da Colley ikinci golü atsaydı Fenerbahçe'yi yenebilecek durumdaydık ama bazen kazanamıyorsunuz. Bu takımlara karşı oynamak kolay olmuyor. Böyle bir günü daha fazla bu şekilde meşgul etmeyelim. İnşallah bu sorunların olmadığı ligler oynarız” ifadelerini kullandı.

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