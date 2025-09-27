Süleyman Hurma'dan Trabzonspor maçı sonrası sert tepki! 'Ayrılacağım'

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Trabzonspor maçının ardından açtı ağzını yumdu gözünü. Hakemlere ve Federasyon’a büyük takımlar tarafından ciddi baskı yapıldığını ifade eden Süleyman Hurma, Kulüpler Birliği’nden ayrılacağını açıkladı.

"İNSANLAR MAÇ İZLEMEYE GELMİYOR"

Trabzonspor’un 4-3'lük üstünlüğüyle biten maç sonrası Ekol Sports canlı yayınına katılan Süleyman Hurma şunları söyledi:

Süleyman Hurma: Federasyonları, hakemleri, medyasyı baskı altına alıyorlar. Bütün hikaye kendi yarışlarıyla ilgili. Bu ligi oynanamaz hale getirdiler. Hakemler de bizim çocuklarımız. Onlar da hata yapacaklar. Buna birilerinin dur demesi gerekiyor. 300-500 milyon Euro’ya devletin imkanlarıyla kadro yapıp olmadığı zaman hakeme yüklenmekle olmaz. Kulüpler Birliği’nden ayrılacağım. Orda durmanın bir anlamı yok. Büyük kulüpler var ve bizim gibi ezilen kulüpler var. Kulüpler Birliği'nde yokum. Artık hiçbir toplantıya katılmayacağım ve diğer kulüp başkanlarının da benim gibi davranması için ikna etmeye çalışacağım. Bazı takımların kazancı, bazı takımların mağduriyeti üzerinden oyun oynanıyor. Bugün statta 2 bin Trabzonspor taraftarı vardı. Önceden böyle miydi? İnsanlar maç izlemeye gelmiyor artık.

"HAK YİYEN İNSANLARLA AYNI MASADA OTURMAK İSTEMİYORUM"

Bu maçı bugün ben de yönetsem yapamam. O baskıya insan evladı dayanamaz. Hiçbir hakem bu baskıyı kaldıramaz. Bunlar da insan. Ortada bir adaletsizlik varsa bu adaletsizliğin de bir müşterisi var. Önce bu müşteriyi ortadan kaldırmamız lazım. Günün sonunda bu bir oyun. Dünyanın en önemli işi değil. Bu işi yapanlar kendilerini çok önemli sanmasınlar. Başkanlık yapanlar kendilerini dünyanın en değerli insanı sanıyorlar. Bu kadar hak yiyen insanlarla aynı masada oturmak istemiyorum.

"SİSTEM DÜZELMEZSE BİZ ÇEKİLECEĞİZ"

"Yayıncı kuruluş bile onların bir pozisyonunu defalarca görüntüye getirip bizim maçların kamera açıları bile belli değil. Bugün Trabzonspor’la oynadık diye fazla kamera vardı. Başka bir maçta yarı yarıya iniyor. Saha zeminlerimiz rezil. Bütün statlarımız boş. Bunu irdelemek lazım neden boş diye. Bu sistem düzelmek zorunda. Düzelmezse biz çekileceğiz o zaman yapacak bir şey yok. "

"BU BASKIYI KİMSE KALDIRAMAZ"

"Bugünkü maçın hakemine TFF’ye bir şey diyemiyorum. Çünkü bu kadar büyük baskıyı kimse kaldıramaz.Diğer kulüplerden destek gelir mi bilmiyorum ama umut ediyorum ki gelir. Çünkü aynı sorunları onlar da yaşıyor."