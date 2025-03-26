Süleyman Hurma'dan yabancı hakem iddiası

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, HT Spor ekranlarında konuştu. İşte Hurma'nın açıklamaları.

"KARAGÜMRÜK SÜPER LİG'DE OLMAYACAK DEDİLER"

Hurma "Geçen sene bir TFF yöneticisi, hakemlerin olduğu bir toplantıda "Hiç merak etmeyin, Karagümrük ve bu başkan Süper Lig'de olmayacak" dedi. Karagümrük'ün yaşadığı bu mağduriyeti herkes biliyor. O insanların hem medyada hem de hakemlerin içerisinde uzantıları var. 1. Lig'de yarıştığım takımlara da bakarsak, en fazla hakem hatasına uğramış takım yine benim.

"TFF BAŞKANINA SÜRE VERİLMESİ LAZIM"

Mehmet Büyükekşi döneminde Cumhuriyet tarihimizin en ağır sezonunu geçirdik. İnsanlar bu sezonla geçen sezonu kıyaslıyor, bu büyük bir insafsızlık olur ve mukayese bile edilemez. Son haftalarda mümkün olduğu kadar bir iyileşme var, hata tabiki var. Federasyon başkanımıza bir süre verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şunu biliyorum ki sayın Hacıosmanoğlu, bir kişiye veya bir kulübe pusu kurmaz ondan eminim.

"AVRUPALI HAKEMLER GELMEK İSTEMİYOR"

Benim aldığım bilgiye göre Avrupa'daki hakemler buraya gelip maç yönetmek istemiyor.

"TÜRKİYE'DE BİR YAPI VAR"

Futbolda bir yapı olduğu aşikar, bu çok net ve anlaşılabilir. Hakemlerin gelişimine baktığımızda, kokart takmasına, senelerde bir yerde durmasına ve köklü bir şekilde orada kalmasına baktığımız zaman bu çok net bir şekilde ortada. Son 20 seneye baktığımızda Merkez Hakem Kurulu (MHK) sürekli değişiyor. Siz burada bu kurulun değiştiğini sanıyorsunuz ama orada belli bir grup insan var, sayıları 30'u geçmiyor ve tamamı onlar... 7 kişi gidiyor, 7 kişi geliyor. Anlaşılabilir, denetlenebilir ve şeffaf bir oluşum olsun istedik. Kaybedenler ve kazananlar hep aynı. Oyuncular değişiyor, oyun değişmiyor. Bu senelerdir böyle." ifadelerini kullandı.