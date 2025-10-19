Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin ilk yarısında Nene'nin ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda VAR'ın müdahalesiyle beyaz noktayı gösteren Ali Şansalan'ın bu kararı tartışma konusu oldu.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, mücadelenin hakem yönetimine verdiği penaltı kararından dolayı tepki gösterirken karşılaşmayı NOW Spor canlı yayınında değerlendiren Ersin Düzen'den ise dikkat çeken bir çıkış geldi.

Ersin Düzen, "Fenerbahçe'nin yerinde olsam, hakeme tepki gösterirdim. Gözünün önündeki penaltıyı vermedi. Ali Şansalan 4 yıldır bu stada hakem olarak gelmiyordu. Geldi ve gözünün önündeki penaltıyı neden vermedi diye sorgularım ben olsam. Süleyman Hurma'nın serzenişinde haklılık payı bana göre yok. Burada neyi sorguluyor sayın başkan bilmiyorum ben." diye konuştu.

Süleyman Hurma şunları söylemişti:

"Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? Fenerbahçeli futbolcular hakemi baskı altına alın diye sürekli taraftarlarını uyardı. Hakem de baskı altında kaldı. Penaltı olup olmadığını bana sormayın, tüm Türkiye gördü. Sadece o pozisyon değil rakip aleyhine de kartlarını kullanmadı.