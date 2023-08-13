Süleyman Seba kabri başında anıldı. Ali Sami Yen de unutulmadı

Editör: Ufuk Cingöz

Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Engin Baltacı, yönetim kurulu üyeleri, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, siyah-beyazlı takımın eski futbolcularından Feyyaz Uçar, Süleyman Seba'nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve kulübün Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, anma törenine çelenk gönderdi.

Siyah-beyazlı yöneticiler, Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'in de kabrine çiçek bıraktı.

Ahmet Nur Çebi, Seba'nın vefatının 9. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Çebi, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Ömrünü vakfettiği Beşiktaşımızın tarihinde müstesna bir yere sahip olan onursal başkanımız merhum Süleyman Seba'nın aziz hatırası, her daim kalplerimizdeki varlığını sürdürecektir. Kulübümüze ve Türk sporuna; sporcu, yönetici ve başkan olarak çok uzun yıllar hizmet etmiş, beyefendi kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin saygısını ve takdirini kazanmış onursal başkanımız merhum Süleyman Seba'yı aramızdan ayrılışının dokuzuncu yıl dönümünde saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum."