Süleyman Seba unutulmadı

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 11. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine; Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Başkanı Serdal Adalı, BJK Genel Sekreter Uğur Fora, BJK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Seba'nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Bize bıraktığın mirası onur ve gururla taşıyoruz. Büyük Beşiktaş camiası, emanetini gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktaracaktır.



Sonsuza dek kalbimizdesin. #SüleymanSeba ∞ pic.twitter.com/RLOPe5ir7f