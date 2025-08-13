Süleyman Seba unutulmadı

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 11. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Anma törenine; Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Başkanı Serdal Adalı, BJK Genel Sekreter Uğur Fora, BJK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Seba'nın ailesi ve sevenleri katıldı.
Bize bıraktığın mirası onur ve gururla taşıyoruz. Büyük Beşiktaş camiası, emanetini gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktaracaktır.— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2025
Sonsuza dek kalbimizdesin. #SüleymanSeba ∞ pic.twitter.com/RLOPe5ir7f
Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.
Serdal Adalı törenin ardından Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.