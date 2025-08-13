Süleyman Seba unutulmadı

Kaynak: İHA
Süleyman Seba unutulmadı

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba vefatının 11. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 11. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine; Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Başkanı Serdal Adalı, BJK Genel Sekreter Uğur Fora, BJK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Seba'nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

Serdal Adalı törenin ardından Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Son Haberler
Niğde’de jandarmadan dev operasyon! Milyonluk malzeme ele geçirildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Niğde’de jandarmadan dev operasyon! Milyonluk malzeme ele geçirildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
479 öğrenciye trafik eğitimi verildi
479 öğrenciye trafik eğitimi verildi
Nükleer santralde denizanası krizi: Üretim durdu!
Nükleer santralde denizanası krizi: Üretim durdu!
Fenerbahçe'nin Asensio düşü bitiyor! Anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'nin Asensio düşü bitiyor! Anlaşma sağlandı
ASELSAN'dan dev adım! 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
ASELSAN'dan dev adım! 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı