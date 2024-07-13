Süleyman Soylu 15 Temmuz gecesini anlattı: "Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik"

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soner Yalçın'ın hazırladığı 'Oradaydım' belgeselinde yer aldı. Soylu, 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlatarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Belgeselin yayınlanan fragmanında Soylu, "Çankaya Köşkü'nden ayrılırken silahımı belime taktım ve 'Burası sizin namusunuzdur, bizim dışımızda kim olursa vurun' dedim. 15 Temmuz'da darbeyi yöneten ya da 1 numara olarak değerlendirilen paşa, Çankaya Köşkü'ne gelseydi onu orada öldürecektik" şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ 2016'DA NE OLMUŞTU?

15 Temmuz 2016'da Türkiye, tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen ve FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen bir grup, darbe girişiminde bulundu. Darbe girişimi, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyük ölçüde engellendi.

Kalkışma sırasında 251 vatandaş hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Olayların ardından ülke genelinde olağanüstü hâl ilan edildi ve darbecilere yönelik geniş çaplı operasyonlar başlatıldı.