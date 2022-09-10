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Soylu açıkladı. Yeni atanan öğretmenlerden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan 16 bin 345 öğretmenden 7 bininin güvenlik soruşturmasının tamamlandığını bildirdi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 22:10
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Süleyman Soylu açıkladı. Yeni atanan öğretmenlerden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlandı

Soylu açıkladı. Yeni atanan öğretmenlerden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlandı
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Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

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