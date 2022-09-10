Soylu açıkladı. Yeni atanan öğretmenlerden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlandı

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah." ifadelerini kullandı.
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