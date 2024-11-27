Süleyman Soylu adı vergi yüzsüzleri listesinde çıktı! Görenler şaştı kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süleyman Soylu adı vergi yüzsüzleri listesinde çıktı! Görenler şaştı kaldı

Bugün yayımlanan gazetede resmi ilana göz atanlar şok geçirdi. Esenyurt Vergi Dairesi Müdürlüğü ödeme emri listesinin en altında İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu ile aynı adı taşıyan mükellefin adı borçlu listesinde çıkınca listeye göz atanlar şaşırdı.

Bugün basılan bazı gazetelerde Esenyurt Vergi Dairesi Müdürlüğü ödeme emri listesi resmi ilan olarak yayımlandı. Listenin en altında ise Süleyman Soylu adı yer aldı. Süleyman Soylu adını görenler önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu sandılar ancak gerçek sonra anlaşıldı.

Vergi no'su 7760367370 olan Süleyman Soylu'nun 5 ayrı borcu olduğu görüldü. Listede 5 kez adı geçen Soylu'nun 17 bin 441 lira 18 kuruş, 178 bin 700 lira 59 kuruş, 22 bin 823 lira 36 kuruş, 25 bin 084 lira 22 kuruş ve 35 bin 825 lira 20 kuruş borçları olduğu görüldü.

Toplam borç tutarı ise 279 bin 874 lira 55 kuruş. Borçlu Süleyman Soylu'nun adres bilgisinde "Kesecikler Sokak Çakır Apartmanı kapı no.: 10 Daire no.: 4 Kağıthane İstanbul" bilgilerine yer verildi.

Resmi ilanda yer alan bilgiler incelendiğinde gerçek sonradan anlaşıldı. Adres ve TC kimlik numarası İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'ya ait olmadığı ortaya çıktı. Bilgilerin Bakan Süleyman Soylu ile aynı isim ve soyadını taşıyan bir vatandaşa ait olduğu fark edildi.

soylu111.jpg

Son Haberler
Sınava girmek için hazırladığı kopya düzeneği polisi geçemedi
Sınava girmek için hazırladığı kopya düzeneği polisi geçemedi
Beşiktaş yönetiminden olağanüstü toplantı kararı
Beşiktaş yönetiminden olağanüstü toplantı kararı
Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 43 kişi yakalandı
Edirne'de kaçak göçmen operasyonu
Volkan Demirel’den Okan Buruk’a zemin yanıtı
Volkan Demirel’den Okan Buruk’a zemin yanıtı
Sinop’ta ekipler kapalı yol bırakmadı
Sinop’ta ekipler kapalı yol bırakmadı