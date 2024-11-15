Süleyman Soylu, Ahmet Özer'e 'teşekkür mektubu’ haberlerine yanıt verdi: Özür dilerim

Geçtiğimiz günlerde T24’ün yaptığı bir haberde AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Başkanı olduğu dönemde, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiğini ortaya çıkaran haber yapmıştı. Soylu X hesabı üzerinden yapılan habere yanıt verdi. Soylu, “"Kanunlara ve hukuka uyacaksınız diye taahhütname almayı unutmuşuz. Özür dileriz!.." dedi.

SOYLU ÖZER’E GEÇMİŞTE TEŞEKKÜR MEKTUBU GÖNDERMİŞ

T24’ün haberine göre; eski İçişleri Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu'nun Ar-Ge Başkanlığı görevinde yer aldığı dönemde "Etnik Kimlik ve Kamu Hizmetlerine Bakış: Algılar-Tutumlar" çalıştayındaki konuşması için Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkarmıştı.

“ÖZÜR DİLERİZ”

T24'ün "Süleyman Soylu, AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak Ahmet Özer'e 'teşekkür mektubu' göndermiş" haberine ilişkin Soylu’dan cevap gecikmedi. Soylu, kendi sosyal medya hesabından cevap vererek, Ar-Ge Başkanı olduğu dönem "her görüşten akademisyen, gazeteci, STK ve düşün insanını çağırıp rapor yayınladıklarını" belirtti. Soylu, "Kanunlara ve hukuka uyacaksınız diye taahhütname almayı unutmuşuz. Özür dileriz!.." şeklinde de yanıt verdi.

Soylu'nun ifadeleri şu şekilde;

"12 yıl önce AK Parti AR-GE Başkanı iken onlarca çalıştay yapıp her görüşten akademisyen, gazeteci, STK ve düşün insanı çağırıp ardından rapor yayınlardık. Kanunlara ve hukuka uyacaksınız diye taahhütname almayı unutmuşuz. Özür dileriz!.."