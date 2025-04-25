Süleyman Soylu çıldırdı! Özgür Özel'e ağzına geleni söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kıbrıs’taki Halil Falyalı dosyası ve kaset iddiaları üzerinden Süleyman Soylu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“CHP’NİN BAŞINDA DA BİR SİYASET ZORBASI VAR"

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Özel’in sözlerine sert tepki geldi. Özel’i hedef alan Soylu, "Çağımızın bir problemi akran zorbalığıysa, CHP’nin başında da bir siyaset zorbası var" dedi.

Soylu, Şişli ve Saraçhane mitinglerinde bakanlara ve kutsal değerlere hakaret edildiğini iddia ederek, "Özgür Özel, milletimizi tahrik ederek Cumhurbaşkanımızın ailesine nasıl hakaret ettirdiyse, aynı şekilde bana da tüm hakaretleri yaptı" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta 45 kaset olduğu iddiaları hakkında da konuşan Soylu, "Güya ben, Özgür Özel’i arayıp kendi kasetimi kabul etmişim de, 'Erdoğan soyadlılarla niye ilgilenmiyorsun?' demişim. Bir fitne ve yalan ancak bu kadar olur" ifadelerini kullandı.

"BU İFTİRAYI ATIP İSPAT ETMEYEN ŞEREFSİZDİR"

Soylu konuşmasının devamında şunları söyledi,

"Allah bunların yalanlarından ve şerrinden bütün milleti korusun. Onunla el altından ilişki kuran da şerefsizdir; bu iftirayı atıp ispat etmeyen de şerefsizdir."

Bilindiği gibi, Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Sedat Peker’in ifşaatlarına da atıf yaparak, Halil Falyalı üzerinden dönen ilişkileri ve iddiaları yeniden gündeme taşımış, Soylu’ya dolaylı göndermelerde bulunmuştu.