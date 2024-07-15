Süleyman Soylu geri dönüyor! 4 bakanın bileti kesildi

31 Mart yerel seçimlerinde birçok şehir ve büyükşehir belediyesini CHP’ye kaptıran ve tarihi boyunca ilk kez ikinci parti konumuna gelen AKP, yeni döneme hızlı başlamayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantılarda, yeni döneme dair önemli adımlar atılması kararlaştırıldı. Partililer, “yerel seçim sonrası ters esen rüzgarı yeniden arkalarına aldıkları” yorumunu yapıyor.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI DEĞİŞECEK

PolitikYol’un parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre AKP, yeni yasama dönemine “güçlü” girmeyi hedefliyor. Bu kapsamda takvime yayılarak partinin yönetim kadrosunda değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Parti teşkilatları ve belediye başkanlarıyla yapılan toplantılardan elde edilen sonuçlara göre genel başkan yardımcılarında değişiklikler bekleniyor. Ayrıca bazı genel başkan yardımcılarının görev tanımlarının değiştirileceği belirtiliyor. Teşkilatlar, yerel yönetimler, seçim işleri gibi alanlarda yeni adımlar atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

EN AZ 4 BAKANLIKTA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Parti içindeki değişikliklere ek olarak, kabinede de bazı değişiklikler yaşanması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere en az dört bakanlıkta görev değişikliği bekleniyor.

SOYLU’YA YENİ GÖREV

Parti içinde, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da görev almak istediği ve Erdoğan’ın buna uzak olmadığı söyleniyor.

VEKİL TRANSFERLERİ

Yeni yasama döneminde Meclis’te güçlü bir imaj vermek isteyen AKP, vekil transferleri için çalışmalarını sürdürüyor. Parti kulislerinde Gelecek Partisi’nden Selim Temurci, İsa Mesih Şahin ve Nedim Yamalı’nın AK Parti’ye geçebileceği sık sık dillendiriliyor. Partililer, Erdoğan’ın özellikle Temurci’ye önem verdiğini dile getiriyor. Ayrıca partililer, AK Parti’nin İYİ Parti ve DEVA Partisi’nden de vekil transferi hedeflediğini, bazı isimlerle “defakto” görüşmeler yaptığını doğruluyor.