Süleyman Soylu siyaseti bırakacağı tarihi açıkladı

İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya ilişkin "Terörsüz Türkiye, önümüzdeki en stratejik adımdır" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’yi kasteden Soylu “İki lider, Türkiye'yi terörden arındırılmış bir şekilde geleceğe taşımak istiyor” dedi. “Devlet Bey’in ne söylediğini, muhalif muvafık herkes çok iyi anlıyor” diyen Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Biz terörü Türkiye sınırları içinde mağlup ettik. Sınırımızın dışında da terörü etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bunun topyekûn tasfiyesine ihtiyaç var. Atılan adımlar da bunun için”

"DEVLET BEY'İN MİLLİYETÇİLİĞİYLE KİMSE YARIŞMAYA KALKMASIN"

Bahçeli’nin çıkışından Erdoğan’ın haberi olmadığı iddiaları hakkında da konuşan Soylu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuşmaya yönelik mutabakatı açık” ifadesini kullandı. “Şu anda bizim beklememiz gereken şey bu öneriye karşı terör örgütünün kendisini lağvetmesidir. Bu kadar basit” diyen Soylu, şunları aktardı: “Geleceğin Türkiye'sine yepyeni bir süreç üretiyorlar şu anda. Kim bunu engellerse bedelini öder. Onun için diyorum ki Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli Bey'in milliyetçiliğiyle, vatanseverliğiyle kimse yarışmaya kalkmasın. Bunlar beyhude çırpınışlardır. Türkiye önümüzdeki yarım asrı ve yarım asırdan sonraki gelecek tüm asırları bambaşka bir çizgiyle götürebilme fırsatındadır. Ha terör örgütü çağrıya uymadı. Türkiye'nin yolu, yöntemi bellidir zaten. Burada kimseye teslim olunmaz. Ama arzu edilen nedir? Türkiye'nin birlik içerisinde, beraberlik içerisinde bu Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü gerçekleştirebilecek adımları atmaktır.”

SİYASETİ NE ZAMAN BIRAKACAK?

Siyasi hayatına ilişkin açıklama yapan Soylu, “Tayyip Erdoğan benim liderimdir. Siyasi hayatımı da bu gerçeklikle tamamlayacağım. Parti kurma gibi iddialar var. Bizde 3 dönem kuralı vardır. Ben 4 dönemdir milletvekiliyim. Milletvekilliğimi tamamladıktan sonra tecrübeme danışılırsa sadece danışılması kaydıyla şerefle memleketimize, davamıza, fikrimle ve tecrübelerimle katkıda bulunurum. Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı gün aktif siyaseti ben de bırakacağım. Ondan sonra da danışma olur, tecrübelerden istifade olur, fikir olur. Bunların hepsi bizim için ayrı bir onur vesilesidir. 28. dönem milletvekilliğinden sonraki tavrım ancak partim bana bir şey danışırsa kendi görevimi yerine getiririm” ifadelerini kullandı.