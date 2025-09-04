Süleyman Soylu, siyaseti bırakacağı tarihi açıkladı. "Güzel bir 4 harf var" diyerek noktayı koydu

Adem Metan’ın YouTube kanalında konuşan Soylu, milletvekilliği döneminin sona ermesiyle aktif siyasete veda edeceğini duyurdu.

“Güzel bir 4 harf var: Kafi,” diyerek kararlılığını vurgulayan Soylu, liderine ve davasına bağlılığını yineledi. Soylu, bakanlık sonrası aldığı bir telefonun kendisini derinden etkilediğini anlattı. Trabzon Kurucu İl Başkanı Ali Rıza Akdeniz’in “Dünyaya geldiğine değdi, zor bir dönemde büyük bir görev yaptın. Allah razı olsun” sözleri, Soylu için unutulmaz bir anı oldu.

Bu sözlerin, uzun yıllar süren hizmetinin karşılığı olduğunu ifade eden Soylu, “Allah bu ülkeye hizmet etme fırsatı verdi,” dedi. Siyasetin dönemsel bir iş olduğunu belirten Soylu, devletine ve milletine beklenenden fazlasını sunduğunu söyledi. “Siyaset, birçok denklemin bir araya gelmesiyle oluşur. Ben görevimi layıkıyla yerine getirdim, içim rahat. Milletvekilliği döneminin sona ermesiyle aktif siyasete veda edeceğim” diyerek kariyerine noktayı tarihi açıkladı. Ancak lideri Recep Tayyip Erdoğan’a ve davasına bağlılığının süreceğini vurguladı. Soylu’nun açıklamaları, siyasi kulislerde de yankı uyandırdı.



2023’te milletvekilliği görevine devam eden Soylu’nun, 2028’de sona erecek vekillik dönemiyle siyasete veda etmesi bekleniyor. Uzun yıllar AKP’nin önemli isimlerinden biri olan Soylu, özellikle İçişleri Bakanlığı döneminde tartışmalı kararları ve sert üslubuyla gündemde kalmıştı. Göçmen politikaları, güvenlik operasyonları ve organize suçla mücadeledeki tutumu, hem destek hem de eleştiri almıştı.

Siyasi kariyerine 1980’lerde başlayan Soylu, Demokrat Parti’den AKP’ye uzanan yolculuğunda birçok kritik görev üstlendi. Veda açıklaması, onun siyasi mirası üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi.