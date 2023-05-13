(DHA) İçişleri Bakanı ve AKP ikinci bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, "Şimdi aynı Avrupa'da olduğu gibi erkek ile erkek, kadın ile kadın evlensin diyorlar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun için çalışıyor.

Beşiktaş belediyesi bunun için çalışıyor. Şişli belediyesi bunun için çalışıyor. Bursa Nilüfer Belediyesi bunun için çalışıyor" dedi.

Süleyman Soylu'nun seçim yasakları öncesi son konuşması da LGBT üzerine oldu.

CHP'li belediyeleri eleştiren Soylu, "Şimdi aynı Avrupa'da olduğu gibi erkek ile erkek, kadın ile kadın evlensin diyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun için çalışıyor. Beşiktaş belediyesi bunun için çalışıyor.

Şişli belediyesi bunun için çalışıyor. Bursa Nilüfer Belediyesi bunun için çalışıyor.

Bay bay Kemal, sabahtan akşama kadar cinsel yönelim diyerek, herkes özgür olmalı diyerek, herkes istediği kılıkla istediği cinsle evlenebileceğini, Türkiye'de bir cinsiyetsizlik sağlayabileceklerini iddia etmeye çalışıyorlar" diye konuştu.