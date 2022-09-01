﻿Bakan Soylu ve Kurum Pakistan yolcusu

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gidecek heyette Bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer alacak.

Heyet, muson yağmurlarından etkilenen bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit edecek.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 36 kişi öldü.

Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1162’ye çıktı, yaralananların sayısı ise 3554 oldu.

Ülkedeki şiddetli yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilendi.

AA