Süleyman Soylu’dan beklenmedik dönüş! Açtı ağzını yumdu gözünü

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ve hakkında soruşturma başlatılmasına sebep olan ifadelere tepki göstererek, "Eğer Anayasa’nın 138. maddesi halen geçerli ise Anayasa’ya uymak herkesin görevi ve sorumluluğudur. Hiç kimseye ayrıcalık tanınmamalı Anayasa’yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 50'ncisi, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutuklanmasından sonra Beyoğlu'nda yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Beyoğlu Belediyesi önünde yaptığı konuşmadan sonra yine soruşturma başlatıldı.

CHP lideri Özgür Özel dünkü mitingde şunları söylemişti:

"Değerli Beyoğlulular, eğer İnan Güney'i tutuklayanlar yolsuzluk arasalardı İnan Başkan onlara bir dosya yapmıştı. Beyoğlu Belediyesi arama tutanağı kayda girmiş. Önceki yönetim cephe giydirme işini metre karesi 550 liraya yaptırmış, İnan Başkan 72 liraya yaptırmış. AKP döneminde 6 aylık kurumsal iletişim için 11,5 milyon ödenmiş. İnan başkan 1,5 milyon lira ödemiş. Sayın Akın Gürlek, bir belediye Sayıştay tarafından denetlenir. Bir suç bulursa savcılığa bildirir, işlem yapar. İnan Güney, hediye paketi gibi kendinden önceki AKP'li belediyenin enflasyona rağmen belgeleri polise verdi. Poliste var, savcılıkta var. Yarın Beyoğlu'nun önceki yönetiminin kapısına dayan da görelim. Açıkça ifade ediyorum, eğer hukuk insanıyım, yolsuzluğun peşindeyim, namusum var ben herkese eşit davranırım diyorsan AKP'li belediyelere git de görelim."

ANAYASA’YI AÇIK İHLALDEN DOLAYI GEREĞİ YAPILMALI

AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan Özgür Özel'in Akın Gürlek'e yönelik sözlerine tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasamızın 138. Maddesine göre; görülmekte olan bir dava ile ilgili hiç bir organ, yasama meclisi, makam, mevki ya da kişi emir, talimat ya da tavsiye veremez; telkin ya da beyanatta bulunamaz…

Buna rağmen, Meclis’in ikinci partisinin genel başkanı ve grup başkanı; İstanbul Başsavcısını ve mahkemeleri, görülmekte olan bir dava üzerinden alenen tehdit ederek yargıyı baskı altına almaya çalışmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 138. maddesi açıktır:

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

Unutulmamalıdır ki siyasi partiler kuruluş, işleyiş ve idareleri açısından Anayasal düzene bağlıdır ve hukuki sorumluluk taşır.

Bu, siyasi parti grupları için de geçerlidir…

Eğer Anayasa’nın 138. maddesi halen geçerli ise Anayasa’ya uymak herkesin görevi ve sorumluluğudur.

Hiç kimseye ayrıcalık tanınmamalı Anayasa’yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır…"

SOYLU’NUN GERİ DÖNÜŞÜ

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık koltuğundan alındıktan sonra sessizliğe bürünmüştü. AKP İçindeki kavganın kamuoyuna net olarak yansımasından sonra Soylu’nun siyaset sahnesine hzılı dönüşü dikkat çekti. İlk iş CHP lideri Özel’i hedef aldı.

Soylu AKP içi eğitim çalışmalarına katılıp burada yaptığı konuşmaları da sosyal medyada yayınlayarak parti içine mesaj veriyor.