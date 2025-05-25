Süleyman Soylu’dan çok konuşulacak açıklama! AKP ne tepki verecek?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süleyman Soylu’dan çok konuşulacak açıklama! AKP ne tepki verecek?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik olabileceğine yönelik iddialardan sonra Soylu'nun kullandığı "Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum” ifadeleri, 'yeni dönemde görev bekliyorum' mesajı olarak yorumlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Kamu Diplomasisi Akademisi" programına katılan Soylu, burada gerçekleştirdiği konuşmada, jeopolitik bir kırılma döneminden geçildiğini ifade etti.

Soylu, "Kamu diplomasisi, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbesine, 6-8 Ekim olaylarına, 15 Temmuz'a rağmen felsefenden, iddiandan, iradenden, istikametinden vazgeçmemen demektir. Onun için yaptığınız iş çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

'HAZIRIM' MESAJI VERDİ

Soylu'nun konuşma esnasında kullandığı “Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum” ifadeleri, 3 Haziran sonrasında yapılması beklenen Kabine değişikliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesaj olarak yorumlandı.

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