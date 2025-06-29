Süleyman Soylu'dan dikkat çeken Erdoğan açıklaması! Görevde kalması gereken süreyi açıkladı

İçişleri eski Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Yarınlar için Teşkilat' konulu programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresiyle ilgili tartışmalar devam ederken, Soylu'nun burada gerçekleştirdiği konuşmada kullandığı ifadeler dikkat çekti.

"TÜRKİYE'NİN ERDOĞAN'A 6-8 YIL DAHA İHTİYACI VAR"

Soylu, "Cumhurbaşkanımız, 'Siz yapamazsınız' diyenlere karşı, 'Biz yapabiliriz, biz gerçekleştirebiliriz ve biz başarabiliriz' diye hepimize anlattı. Şimdi önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı hep beraber yönetmek, hep beraber yarınlara büyük adımlar atmak zorundayız. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

"YOK ÖYLE YAĞMA"

Soylu, açıklamalarının devamında şunları söyledi, "Yüzyıldan beri ilk kez biz üst kat liderle karşı karşıyayız. Yolsuzluklara bulaşmış, hiçbir şey yapmamış insanları parlatacaklar, 25 yıldır çeyrek asırdır Türkiye'yi bütün özlemleriyle buluşturan Tayyip Erdoğan'ı oyun dışı bırakacaklar. Yok öyle bir yağma, bu ülkenin bir evladı olarak bunu söylüyorum."