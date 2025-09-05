Süleyman Soylu'dan olay olacak açıklamalar! Sinyali verdi

AKP Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AKP, KAPISINI HER DAİM AÇIK TUTMALI"

Soylu, CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile yaptığı telefon görüşmesinden bahsederek, “Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye gelmesi önemli bir adımdır. Bu, hem kendisi hem de parti için kıymetlidir. AK Parti, kapısını her daim açık tutmalı ve bunu somut olaylarla hissettirmelidir” dedi.

"ARAYIP TEBRİK ETTİM"

Çerçioğlu’nu bizzat arayarak tebrik ettiğini söyleyen Soylu, “Önemli bir iş olarak görüyorum. Çok memnun olduğunu hissettim. ‘Tayyip Erdoğan’a güven’ dedim” ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'nun "AK Parti, kapısını her daim açık tutmalı ve bunu somut olaylarla hissettirmelidir” sözü bazı çevrelerce gelecekte başka vekil ve belediye başkanlarının AKP'ye geçebileceğinin bir sinyali olabileceği gibi yorumlandı.